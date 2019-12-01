Zelenski anuncia reunión con Trump antes de Año Nuevo

Zelenski anuncia reunión con Trump antes de Año Nuevo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 08:20:56
Kiev, Ucrania, a 26 de diciembre 2025.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció que se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, previo al Año Nuevo, para tratar el tema de la guerra contra Rusia.

"Hemos acordado una reunión al más alto nivel con el presidente Trump, en un futuro próximo. Pueden decidirse muchas cosas antes del Año Nuevo", indicó el mandatario ucraninano a través de redes sociales.

El anuncio se dio días después de la más reciente ronda de negociaciones entre los equipos de Washington y Kiev, la cual produjo un plan actualizado de 20 puntos para poner fin a la guerra, el cual fue enviado a Moscú para su análisis.

Dicha versión del plan de paz prevé congelar el frente y eliminar el requisito de que Ucrania renuncie oficialmente a integrar la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), según avanzó el jefe del Estado Ucraniano.

En ese sentido, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó este viernes que "hubo un contacto telefónico" entre rusos y estadounidenses, pero no dio detalles, al argumentar que"la difusión de estas informaciones podría perjudicar el proceso negociador".

