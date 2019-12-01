“Ya no tienen fuerza ni para llorar”; Hambruna severa en Gaza está matando a los niños, afirmó Inger Ashing 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 16:43:31

Franja de Gaza, Gaza, a 27 de agosto de 2025.- Inger Ashing, directora de Save The Children, esta mañana, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, declaró con profunda tristeza el horror vivido en Gaza, tras la declaración de hambruna en el lugar, confirmada por la ONU la semana pasada, al ver la muerte de los niños por inanición, indicó que ellos “ya no tienen fuerza ni para llorar”.

“Cuando no hay suficiente comida, los niños sufren desnutrición severa y luego mueren lenta y dolorosamente. En pocas palabras, esto es la hambruna", indicó la directora.

“Sin embargo, nuestras clínicas están prácticamente en silencio. Ahora, los niños no tienen fuerzas para hablar ni siquiera para gritar de agonía. Yacen allí, demacrados, literalmente consumiéndose ante nuestros ojos", agregó Ashing.

Además aseguró que Israel muchas veces durante la guerra, que inició en octubre del 2023, frenó por completo las ayudas humanitarias en Gaza, algo similar a lo que ocurre actualmente, ya que indica que Israel nuevamente esta restringiendo de manera severa las ayudas humanitarias.

“Todos en esta sala tenemos la responsabilidad legal y moral de actuar para detener esta atrocidad", concluyó Ashing.