"Ya no me siento obligado a pensar solo en la paz", dice Trump a premier noruego tras no ganar el Premio Nobel

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 09:20:45

Washington D. C., Estados Unidos, a 19 de enero 2026.- De acuerdo con varios medios europeos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo a Jonas Gahr Støre, primer ministro de Noruega, que ya no se siente obligado a pensar "sólo en la paz".

"Teniendo en cuenta que su país decidió no darme el premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras o más, ya no me siento obligado a pensar sólo en la paz", escribió el jefe del Estado estadounidense a su homólogo, según aseguran diferentes fuentes.

Lo anterior, luego de que el mandatario estadounidense no ganó el Premio Nobel de la Paz de 2025, el cual fue otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado.

Asimismo, los rotativos aseguran que en su mensaje al premier noruego, el líder republicano insistió en su deseo de hacerse con el control de Groenlandia.

"El mundo no estará seguro a menos que tengamos un Control Total y Completo sobre Groenlandia", añadió el dirigente republicano en ese mensaje.

Igualmente, los medios aseguran que Trump señaló que si bien la paz será un criterio "predominante", ahora pensará más "en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos”.

Cabe mencionar que la oficina del primer ministro confirmó la autenticidad del mensaje en un correo electrónico a la AFP.

Además, Jonas Gahr Støre, indicó que es el gobierno de Noruega quien otorga el premio Nobel de la Paz, sino un comité independiente.

"He explicado con claridad, y también al presidente Trump, que como es bien sabido el premio es otorgado por un comité Nobel independiente", dijo el primer ministro.