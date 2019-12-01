Ya hay sucesor de Miguel Ángel Uribe Turbay, candidato víctima de atentado en Colombia

Ya hay sucesor de Miguel Ángel Uribe Turbay, candidato víctima de atentado en Colombia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 12:47:34
Bogotá, Colombia, a 23 de agosto 2025.- El partido colombiano de derecha, Centro Democrático, anunció al reemplazante del ex candidato presidencial Miguel Ángel Uribe Turbay, quien perdió la vida tras ser víctima de un atentado en la ciudad de Bogotá.

Se trata de Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, quien, según el instituto político, pidió que se le permita “ingresar al proceso de selección del candidato presidencial del partido Centro Democrático en representación de toda la familia de Miguel Uribe Turbay”.

“Teniendo en cuenta lo anterior, el Partido Centro Democrático y sus precandidatos presidenciales le dan la bienvenida al señor Miguel Uribe Londoño, quien a partir del día de hoy ingresa al proceso de selección del candidato presidencial” para las elecciones de 2026.

Por lo anterior, Uribe Londoño, quien tuvo su carrera política en los años 90, se suma a los senadores María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra, que aspiran a obtener la nominación del partido fundado y liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) para las elecciones presidenciales del año próximo.

Uribe Turbay falleció el pasado 11 de agosto, a los 39 años de edad, dos meses después de ser gravemente herido con dos disparos en la cabeza en un atentado perpetrado el 7 de junio en Bogotá.

En el funeral de su hijo, Miguel Uribe Londoño dio unas palabras en las que señaló que “las ideas de Miguel están más vigentes que nunca”, condenó la violencia y llamó a “frenar esta locura en 2026”, año en que se celebrarán elecciones legislativas y presidenciales en el país.

