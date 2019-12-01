Era Policía municipal de Querétaro, la persona que perdió la vida en accidente en avenida del Parque 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 07:36:31

Querétaro, Querétaro, a 10 de febrero 2026.- La tarde de ayer, servicios de emergencias se movilizaron a la avenida del Parque a la altura de la colonia Vista Alegre, en donde se registró un accidente de tránsito, que dejó a una persona sin vida.

Fue en dirección a la zona Sur de la capital queretana, en donde un auto perdió el control, luego de que su conductor perdiera el conocimiento.

Se trata de un elemento de la Policía Municipal de Querétaro, quien estaba en incapacidad por temas de salud, aparentemente esa habría sido la causa por la que se desvaneció al volante.

El auto chocó contra una luminaria, posteriormente avanzó sobre la banqueta y finalmente chocó contra un poste, lugar en donde el policía quedó sin vida.

La zona fue acordonada por policías municipales, quienes acudieron como primeros respondientes y esperaron el arribo de los servicios periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.