Era Policía municipal de Querétaro, la persona que perdió la vida en accidente en avenida del Parque 

Era Policía municipal de Querétaro, la persona que perdió la vida en accidente en avenida del Parque 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 07:36:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 10 de febrero 2026.- La tarde de ayer, servicios de emergencias se movilizaron a la avenida del Parque a la altura de la colonia Vista Alegre, en donde se registró un accidente de tránsito, que dejó a una persona sin vida.

Fue en dirección a la zona Sur de la capital queretana, en donde un auto perdió el control, luego de que su conductor perdiera el conocimiento.

Se trata de un elemento de la Policía Municipal de Querétaro, quien estaba en incapacidad por temas de salud, aparentemente esa habría sido la causa por la que se desvaneció al volante.

El auto chocó contra una luminaria, posteriormente avanzó sobre la banqueta y finalmente chocó contra un poste, lugar en donde el policía quedó sin vida.

La zona fue acordonada por policías municipales, quienes acudieron como primeros respondientes y esperaron el arribo de los servicios periciales para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden a presunto abusador sexual de su hijastra en La Piedad, Michoacán
Lanzan dron explosivo contra gym de Secretaría de Seguridad de Escuinapa; hay 2 heridos
Incendio en ferretería dejó severos daños materiales en colonia El Pueblito de Corregidora, Querétaro
Célula ligada a hijos de Joaquín Guzmán, responsable de desaparición de mineros en Sinaloa; habrían sido confundidos con rivales, asegura Harfuch
Más información de la categoria
"Se vulnera mi proceso judicial": vicealmirante Farías Laguna envía carta a Claudia Sheinbaum
Célula ligada a hijos de Joaquín Guzmán, responsable de desaparición de mineros en Sinaloa; habrían sido confundidos con rivales, asegura Harfuch
Tragedia en León: muere niño de dos años tras ser atropellado por su tío en la Central de Abastos
Momentos de tensión en Monterrey: mujer se lanza a carriles centrales y es atropellada en Paseo de los Leones
Comentarios