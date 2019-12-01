Localizan sin vida a Pablo Ortega y Óscar Luna, empresarios de San Luis Potosí desaparecidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 22:54:56

Villa de Reyes, San Luis Potosí, 9 de febrero del 2026.- Dos empresarios reconocidos del municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, identificados como Pablo Ortega, mejor conocido como “Pablo Carreta”, y Óscar Luna, fueron localizados sin vida tras haber sido reportados como desaparecidos el pasado fin de semana.

Tras la confirmación del hallazgo, el ambiente en el municipio se ha visto marcado por el duelo y la exigencia de esclarecimiento de los hechos, luego de varios días de incertidumbre por su paradero.

Ambos empresarios eran ampliamente conocidos en la comunidad, lo que provocó una movilización social durante su búsqueda y múltiples llamados a las autoridades para su pronta localización.

Ahora, lamentablemente se confirmó su hallazgo sin vida, por lo que se espera mayor información en las próximas horas para conocer el móvil del crimen.