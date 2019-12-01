EEUU y Colombia capturan submarino con más de 10 toneladas de estupefacientes; hay 4 detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 07:45:37

Washington D. C., Estados Unidos, a 10 de febrero 2026.- Autoridades de Estados Unidos y Colombia lograron capturar un submarino que transportaba alrededor de 10 toneladas de un estupefaciente sintético y detuvieron a los cuatro tripulantes de la embarcación.

De acuerdo con información del Departamento de Estado, el operativo se llevó a cabo con apoyo de las fuerzas armadas colombianas y permitió la destrucción de la droga incautada, valorada en unos 441 millones de dólares.

Es de mencionar que en el comunicado oficial no se dio la ubicación exacta de la acción, y solamente se mencionó que fue en aguas internacionales.

Cabe señalar que el aseguramiento de la cocaína tuvo lugar una semana después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.