Sheinbaum presume caída histórica: homicidios dolosos bajan 42% en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 08:13:50

Ciudad de México, 10 de febrero del 2026.- El gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó cifras actualizadas en materia de seguridad pública, las cuales indican una reducción del 42 por ciento en el delito de homicidio doloso entre el mes de septiembre del 2024 a la fecha, en lo que va del sexenio de la mandataria federal.

Durante la presentación del informe, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalló que al inicio de la actual administración se registraba un promedio de 86.9 homicidios diarios, mientras que en enero de 2026 la cifra descendió a 50.9 casos por día.

La funcionaria federal señaló que enero de 2026 se convirtió en el mes con el promedio diario más bajo de homicidios dolosos de los últimos 17 meses, así como el más bajo registrado en la última década. Esta reducción equivale a 36 homicidios menos por día en comparación con septiembre de 2024.

Figueroa precisó que, durante enero pasado, siete entidades federativas concentraron poco más de la mitad de los homicidios registrados en el país, al sumar el 50.6 por ciento del total nacional.

Los estados con mayor incidencia fueron Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Estado de México, Sinaloa, Morelos y Guerrero.

En contraste, varias entidades reportaron descensos significativos en la incidencia de este delito entre enero de 2025 y enero de 2026. Destacan Zacatecas, con una reducción del 88 por ciento; San Luis Potosí, con 83.9 por ciento; y Quintana Roo, con 73.2 por ciento menos homicidios dolosos.