Vuelos de Venezuela al exterior caen 24% tras polémica con aerolíneas extranjeras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 10:50:42

Caracas, Venezuela, a 29 de noviembre 2025.- Los vuelos semanales desde Venezuela hacia destinos internacionales han caído un 24.7 % con el fin de las concesiones a seis aerolíneas, según cifras del sector privado.

Según los datos publicados, Caracas pasó de 105 a 79 vuelos internacionales por semana, después de que sus autoridades anunciaron la revocación de los permisos a Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia y Gol.

Es de mencionar que dichas empresas cancelaron sus viajes de forma temporal tras una alerta emitida por Estados Unidos, en medio de su despliegue militar en el mar Caribe.

Una fuente del sector privado dijo que Venezuela prácticamente perdió “toda la conectividad” con Europa.

Por otra parte, la la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que engloba a más de 300 aerolíneas de todo el mundo, le pidió a las autoridades venezolanas que reconsideré su decisión de revocar las concesiones, ya que afecta dos compañías europeas, una euroasiática y tres suramericanas.

Los destinos que oficialmente continúan activos son México (Santa Lucía y Cancún), Colombia (Bogotá), Panamá, Perú (Lima), Curazao, Cuba (La Habana), San Vicente y las Granadinas y Barbados.

La estatal venezolana Conviasa también ofrece viajes a China (Cantón), Rusia (Moscú y San Petersburgo) y Varadero, Cuba, según su página web.