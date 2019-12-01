Voto anticipado en EEUU favorece a los demócratas; elección se celebrará en noviembre

Voto anticipado en EEUU favorece a los demócratas; elección se celebrará en noviembre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 10:19:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 2 de octubre 2026.- El voto anticipado y por correo en Estados Unidos, a un mes de las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre favorecen al Partido Demócrata, de acuerdo con el análisis realizado por la cadena CNN.

Según el medio citado, más de 700 mil personas en 30 entidades del país han depositado o enviado su papeleta para los comicios en los que se definirá si el presidente Donald Trump y los republicanos pierden la mayoría en Congreso.

Igualmente, en el estudio detalló que en varios estados aumentó el número de ciudadanos registrados como demócratas que solicitaron votar de forma anticipada en comparación con las elecciones presidenciales de 2024.

En Iowa, históricamente conservador, el 67 por ciento de las solicitudes de voto anticipado corresponde a demócratas, frente al 54 % registrado a estas alturas de la campaña de 2024.

En Pensilvania, el porcentaje aumentó al 66%, mientras que, en Maine subió al 57%.

Por otra parte, en Carolina del Norte pasó del 36 por ciento al 42%.

Más información de la categoria
Septiembre cerró con 70 víctimas de homicidio en Michoacán: SSP
En septiembre, 42 homicidas y 7 extorsionadores detenidos en Michoacán: FGE
Detienen a “Sol", presuntamente involucrado en red de huachicol
Accidente vehicular en Paracho, Michoacán, deja un muerto y dos heridos
Más información de la categoria
Detienen a “Sol", presuntamente involucrado en red de huachicol
Periodista Enrique Karrum teme por su vida tras ser atropellado en Pátzcuaro, Michoacán: “No creo que haya sido un accidente”
Temían por su vida: El inesperado traslado de “El Macas” que sacude el caso Manzo
Ataque con arma blanca en secundaria de Torreón, Coahuila deja un muerto y 3 heridos