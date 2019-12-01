Vladimir Putin rechaza cambiar sus exigencias para terminar la guerra en Ucrania

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 16:13:45

Moscú, Rusia, 12 de noviembre de 2026.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró este jueves 12 de noviembre que su país no modificará las condiciones que exige para poner fin a la guerra en Ucrania, aunque ofreció un alto al fuego por un corto periodo en una ciudad importante del frente de batalla.

Durante una reunión en el Kremlin con representantes del gobierno de Estados Unidos, el mandatario ruso reiteró que no piensa renunciar a los territorios ucranianos que Rusia reclama como propios. También rechazó la posibilidad de que otros países envíen tropas de paz a Ucrania, al considerar que esto significaría prolongar el conflicto.

Pese a su postura, Putin dijo estar abierto a que los países europeos participen en las conversaciones para buscar una salida a la guerra, que está cerca de cumplir cinco años.

Al encuentro asistieron Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, y Steve Witkoff, quienes llegaron a Moscú después de dos días de reuniones en Abu Dabi.

Ambos representantes viajaron a Dublín para reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski por la novena cumbre europea, celebrada este 12 de noviembre.