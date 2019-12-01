Visitará Gustavo Petro la Casa Blanca en febrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 18:47:19

Washington, Estados Unidos, a 9 de enero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes que el mandatario colombiano, Gustavo Petro, realizará una visita oficial a la Casa Blanca durante la primera semana de febrero.

A través de su red social Truth Social, Trump expresó su confianza en que el encuentro será positivo para ambas naciones, aunque subrayó la necesidad de frenar el ingreso de cocaína y otras drogas a territorio estadounidense.

“Estoy seguro de que (la visita) saldrá muy bien para Colombia y para Estados Unidos, pero la cocaína y otras drogas deben ser impedidas de ingresar a Estados Unidos”, escribió.

Cabe recordar que ambos jefes de Estado mantuvieron el año pasado un intercambio público de declaraciones tensas; sin embargo, la relación se distendió tras una llamada telefónica de más de una hora sostenida el miércoles pasado, en la que acordaron superar sus diferencias.