Viajará Donald Trump a China en abril de 2026 para reunirse Xi Jinping
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 17:06:26
Washington, Estados Unidos, a 24 de noviembre de 2025.- El presidente Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que viajará a Pekín en abril de 2026, para reunirse con su homologo Xi Jinping.

A través de su red Truth Social, el mandatario estadounidense informó que sostuvo una llamada telefónica con el mandatario de China.

“Acabo de tener una excelente conversación telefónica con el presidente Xi de China. Hablamos de diversos temas, como Ucrania/Rusia, el fentanilo, la soja y otros productos agrícolas, etc”, detalló en la publicación.

Cabe resaltar que fue en octubre cuando ambos mandatarios se reunieron Corea del Sur y Trump expresó su intención de visitar China.

“El presidente Xi me invitó a visitar Pekín en abril, lo cual acepté, y yo correspondí, y él será mi invitado en una visita de Estado a Estados Unidos a finales de año”, escribió.

Esta sería la primera invitación que jefe republicano realiza para una visita de Estado en su segundo mandato, el máximo nivel de honores que recibe un líder extranjero en la Casa Blanca, el cual es recibido pcon una ceremonia de bienvenida y una cena de gala.

 

Noventa Grados
