Venezuela obtiene 346 millones de dólares del FMI para acelerar la reconstrucción tras los sismos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 22:59:50

Caracas, Venezuela, a 17 de julio de 2026.- El gobierno interino de Venezuela informó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) autorizó el acceso a 346 millones de dólares correspondientes a recursos propios del país, los cuales serán destinados a las labores de recuperación y reconstrucción tras los terremotos que azotaron el territorio venezolano el pasado 24 de junio.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, explicó mediante un comunicado que el financiamiento permitirá atender a las familias damnificadas mediante acciones enfocadas en vivienda, rehabilitación de infraestructura, restablecimiento de servicios públicos esenciales y otras necesidades derivadas de la emergencia.

La mandataria agradeció a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, por el respaldo brindado para concretar la liberación de los recursos, al tiempo que aseguró que su administración continuará trabajando para impulsar la recuperación del país.

Rodríguez recordó que el pasado 8 de julio sostuvo una conversación con Georgieva para solicitar el desbloqueo de recursos venezolanos dentro del organismo internacional, además de insistir en la eliminación de las sanciones que, afirmó, limitan la capacidad del país para enfrentar la reconstrucción.

Un día después, la portavoz del FMI, Julie Kozack, explicó que ambas funcionarias dialogaron sobre el uso del tramo de reserva de Venezuela, un mecanismo que proporciona liquidez inmediata y que puede movilizarse con rapidez para responder a necesidades urgentes provocadas por desastres naturales.

Kozack precisó que este tramo de reserva es distinto a los Derechos Especiales de Giro (DEG) retenidos por el organismo, cuyo monto ronda los 4 mil 500 millones de dólares. En conjunto, los activos venezolanos en el FMI ascienden a cerca de 5 mil millones de dólares.

Asimismo, señaló que el tramo de reserva puede utilizarse de forma inmediata para atender la emergencia humanitaria y que fue el mecanismo elegido por el gobierno venezolano para obtener los recursos.

Las relaciones entre el FMI y Venezuela se reanudaron en abril de este año, luego de permanecer suspendidas desde 2019. Desde entonces, ambas partes han mantenido contactos técnicos con el objetivo de avanzar en los procedimientos que permitan al país acceder nuevamente a instrumentos financieros del organismo.

Los sismos del 24 de junio dejaron un saldo superior a 5 mil personas fallecidas, más de 16 mil 700 lesionados y cerca de 18 mil habitantes sin vivienda, principalmente en la región de La Guaira. Las autoridades estiman que la cifra de damnificados podría aumentar conforme concluyan las inspecciones estructurales, por lo que calculan que serán necesarias al menos 25 mil viviendas para atender a la población afectada.

Rodríguez informó recientemente que envió una carta al rey Carlos III para solicitar la liberación del oro venezolano que permanece retenido en el Banco de Inglaterra.