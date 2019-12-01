Venezuela libera a 24 presos políticos, incluidos extranjeros

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 08:58:05

Caracas, Venezuela, 12 de enero del 2026.- La organización de derechos humanos Foro Penal informó este lunes que al menos 24 presos políticos fueron liberados esta madrugada de las cárceles venezolanas La Crisálida y El Rodeo I, en el estado Miranda, cerca de Caracas, en medio de un proceso de excarcelaciones que ha continuado en los últimos días.

Según la lista publicada por la ONG en su cuenta de X, en La Crisálida quedaron en libertad nueve mujeres, entre ellas Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo, Deisy Hugles González y otras que permanecían recluidas en ese centro penitenciario.

En El Rodeo I fueron excarcelados 15 hombres, entre ellos dos ciudadanos italianos, el cooperante Alberto Trentini y el empresario Mario Burlò, así como Alejandro González de Canales Plaza, un hombre con doble nacionalidad española y venezolana.

Las autoridades italianas confirmaron que Trentini y Burlò se encuentran en buen estado de salud y se espera que regresen a Italia en las próximas horas.

Foro Penal explicó que continúa verificando otras posibles liberaciones que también habrían ocurrido durante la madrugada, y los 24 casos confirmados elevan a 41 el número total de excarcelaciones verificadas desde que comenzó el proceso de liberaciones de presos políticos.

Estas liberaciones se dan en un contexto de tensión política en Venezuela y siguen las liberaciones previas de otros opositores, activistas y extranjeros en días recientes, medidas que organizaciones de derechos humanos han recibido con cautela mientras siguen denunciando la existencia de cientos de detenidos por motivos políticos en el país.