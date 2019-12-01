Venezuela denuncia ante la ONU el despliegue de buques destructores de EEUU en el Caribe

Venezuela denuncia ante la ONU el despliegue de buques destructores de EEUU en el Caribe
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 07:47:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Nueva York, Estados Unidos, a 27 de agosto 2025.- La misión de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció una “escalada de acciones hostiles y amenazas” del gobierno de Estados Unidos a raíz del despliegue de buques militares en el Caribe, y expresó preocupación por la llegada prevista de un submarino nuclear.

A través de una carta, la máxima representación venezolana en suelo estadounidense, se refirió a la llegada a sus costas de tres barcos de guerra: el USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido.

Según la delegación de Caracas, el despliegue “una grave amenaza a la paz y seguridad regionales” y la presencia del submarino nuclear un “claro acto de intimidación”, y recordó que el Tratado de Tlatelolco (1967), ratificado por Estados Unidos, declara a América Latina y el Caribe como Zonas Libres de Armas Nucleares.

En ese sentido, Venezuela destaca que el USS Newport News es un submarino nuclear de “carácter ofensivo” y cuestiona su ingreso a la región “sin transparencia sobre su carga ni reglas de empleo”.

Por lo anterior, ante la ONU, la misión concluye con una petición de “cese inmediato del despliegue militar estadounidense”, reclama “garantías” de que la Unión Americana “no desplegará ni amenazará con usar armas nucleares en la región”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Organización criminal de Sinaloa está "mermada" pero hay líderes por detener, señala Harfuch
Choque entre tortón y camioneta deja un conductor prensado en Zitácuaro
Tirador irrumpe en escuela católica y ultima a dos niños en Minnesota, Estados Unidos; hay 14 más heridos
Harfuch destaca más de 30 mil detenidos por delitos de alto impacto en sexenio de Sheinbaum
Más información de la categoria
Millonario en 4 años: Fortuna de 14 millones de Fernández Noroña en mansión y autos de lujo, podría estar ligada al crimen, a decir del propio senador
Tirador irrumpe en escuela católica y ultima a dos niños en Minnesota, Estados Unidos; hay 14 más heridos
Sheinbaum apoya investigación contra políticos sobornados por Ismael Zambada
Escandalizan sobre casa de Fernández Noroña para no hablar de García Luna: Claudia Sheinbaum
Comentarios