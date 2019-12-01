Venezuela denuncia ante la ONU el despliegue de buques destructores de EEUU en el Caribe

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 07:47:22

Nueva York, Estados Unidos, a 27 de agosto 2025.- La misión de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció una “escalada de acciones hostiles y amenazas” del gobierno de Estados Unidos a raíz del despliegue de buques militares en el Caribe, y expresó preocupación por la llegada prevista de un submarino nuclear.

A través de una carta, la máxima representación venezolana en suelo estadounidense, se refirió a la llegada a sus costas de tres barcos de guerra: el USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido.

Según la delegación de Caracas, el despliegue “una grave amenaza a la paz y seguridad regionales” y la presencia del submarino nuclear un “claro acto de intimidación”, y recordó que el Tratado de Tlatelolco (1967), ratificado por Estados Unidos, declara a América Latina y el Caribe como Zonas Libres de Armas Nucleares.

En ese sentido, Venezuela destaca que el USS Newport News es un submarino nuclear de “carácter ofensivo” y cuestiona su ingreso a la región “sin transparencia sobre su carga ni reglas de empleo”.

Por lo anterior, ante la ONU, la misión concluye con una petición de “cese inmediato del despliegue militar estadounidense”, reclama “garantías” de que la Unión Americana “no desplegará ni amenazará con usar armas nucleares en la región”.