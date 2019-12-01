Venezuela da ultimátum a aerolíneas para que reanuden sus vuelos a Caracas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 08:40:39

Caracas, Venezuela, a 26 de noviembre 2025.- El gobierno de Venezuela dio un ultimátum a las aerolíneas que cancelaron sus vuelos hacia el aeropuerto de Caracas, debido a la alerta enviada por la autoridad aérea de Estados Unidos.

A través de un comunicado, la administración de Nicolás Maduró indicó que las empresas de transporte aéreo tienen hasta las 12:00 horas tiempo local, para reanudar sus operaciones en territorio venezolano, de lo contrario sus permisos de vuelo podrían ser revocados.

Cabe señalar que el Gobierno de Venezuela y representantes de aerolíneas en el país se reunieron para coordinar acciones que garanticen la continuidad de los viajes después de que varias compañías cancelaran sus vuelos ante el aviso internacional emitido por Estados Unidos de “extremar la precaución” al sobrevolar el territorio venezolano.

Por otra parte, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), que agrupa a 300 aerolíneas del mundo, informó que las autoridades venezolanas dieron 48 horas a las líneas aéreas para retomar los vuelos bajo advertencia de perder derechos de tráfico aéreo en el país suramericano.

Asimismo, dicho organismo aclaró que las compañías que podrían perder sus derechos de tráfico en Venezuela, tras recibir una advertencia del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), son las que han suspendido sus vuelos.