Van más de 500 muertos en protestas contra el gobierno en Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 11:46:47

Teherán, Irán, a 12 de enero 2026.- Al menos 538 personas han perdido la vida en las protestas que estallaron en Irán el pasado 28 de diciembre en Irán, a causa de la crisis económica que se vive en el país, de acuerdo con la organización civil Human Rights Activists News Agency, (HRANA).

Dicha organización que opera desde Estados Unidos indicó que de dicha cifra de muertos, 48 serían personal de seguridad iraní y 490 manifestantes, entre ellos ocho menores de edad.

Según las cifras facilitadas a EFE por Skylar Thompson, subdirectora de HRANA, la cifra de fallecidos en los 15 días de protestas puede llegar a alcanzar las 579, si bien está aún en proceso de verificación.

Además, la ONG comentó que el número de arrestos desde el pasado 28 de diciembre en Irán alcanzan ya las 10 mil 675, de los que 160 serían menores de edad y 52 estudiantes.

Cabe señalar que el pasado 10 de enero se informó que había 53 personas sin vida como resultado de las protestas; sin embargo, en menos de 48 horas dicha cifra se multiplicó por 10, según la HRANA.