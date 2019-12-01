Unión Europea suspende firma del tratado comercial con EEUU en protesta por Groenlandia

Unión Europea suspende firma del tratado comercial con EEUU en protesta por Groenlandia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 14:13:35
Bruselas, Bélgica, a 21 de enero 2026.- El Parlamento Europeo decidió suspender las labores sobre el acuerdo comercial de la Unión Europea (UE) con Estados Unidos, como protesta por las intenciones del presidente Donald Trump de anexionar Groenlandia a su territorio y las amenazas de imponer aranceles a las naciones que enviaron tropas a la isla.

Cabe señalar que muchos legisladores se han quejado de que el acuerdo comercial es desigual, ya que los 27 Estados están obligados a recortar la mayoría de los aranceles, mientras que Washington se aferra a una tasa general del 15 por ciento.

En ese sentido, el documento presentado en Turnberry, Escocia, en julio del año pasado establece que la UE debe eliminar muchos aranceles de importación sobre productos estadunidenses.

A pesar de las quejas de algunos legisladores, parecían dispuestos a aceptarlo con condiciones, como una cláusula de extinción de 18 meses y medidas para responder a posibles aumentos de las importaciones estadunidenses.

Por lo anterior, la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo tenía previsto fijar su posición en las votaciones de los días 26 y 27 de enero, fechas que fueron aplazadas tras las declaraciones del líder republicano.

El presidente de la comisión, Bernd Lange, declaró en rueda de prensa que las nuevas amenazas arancelarias habían roto el acuerdo de Turnberry, y aclaró que quedará en suspenso hasta nuevo aviso.

