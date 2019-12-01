Unión Europea analiza imponer aranceles por 93 mil millones de euros a Estados Unidos, anuncia Financial Times

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 12:47:11

Bruselas, Bélgica, a 19 de enero 2026.- La Unión Europea (UE) estudia imponer aranceles a Estados Unidos por un valor de 93 mil millones de euros o, en su defecto, restringir el acceso de sus empresas al mercado comunitario en respuesta a las amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, contra sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que enviaron tropas a Groenlandia, informó el diario Financial Times.

De acuerdo con el medio británico citado, dicho plan se preparó desde el año pasado, pero se suspendió hasta el 6 de febrero para evitar una guerra comercial a gran escala.

Sin embargo, desde su sede en Bruselas, Bélgica, los embajadores de los 27 estados que conforman la UE analizan la posibilidad de activar el plan, junto con el llamado instrumento anticoerción (ICA) que puede limitar el acceso de las empresas estadounidenses al mercado interno.

Días atrás, el líder republicano amagó con imponer aranceles del 10 % desde el 1 de febrero a los productos de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca, países que enviaron tropas a la isla más grande del mundo, hasta que la Unión Americana cierre un acuerdo “para la compra total y plena de Groenlandia”.

Cabe mencionar que el gobierno de Francia solicitó que se active por primera vez el ICA, el cual sería coordinado por París y Berlín.