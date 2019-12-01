UE propone aplicar veto al gas natural ruso y limitar su industria petrolera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 08:27:31

Bruselas, Bélgica, a 19 de septiembre 2025.- La Comisión Europea (CE) propuso implementar un veto a la importación de gas natural licuado (GNL) de Rusia desde comienzos de 2027 y más medidas contra barcos y refinerías que esquivan las sanciones a su petróleo.

Lo anterior lo anunció la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen a través de una declaración en video.

"La economía de guerra de Rusia se sustenta en los ingresos procedentes de los combustibles fósiles. Queremos reducir esos ingresos. Por eso estamos prohibiendo las importaciones de GNL ruso en los mercados europeos. Es hora de cerrar el grifo", indicó la política alemana.

De igual forma, la presidenta de la CE, indicó que la Unión Europea (UE) está "preparada para ello" puesto que ha estado "ahorrando energía, diversificando el suministro e invirtiendo en fuentes de energía bajas en carbono como nunca".

"Vamos tras aquellos que alimentan la guerra de Rusia comprando petróleo en violación de las sanciones. Nos centramos en refinerías, comerciantes de petróleo y empresas petroquímicas de terceros países, incluida China", recalcó Von der Leyen

Por su parte, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas explicó que la propuesta implica avanzar el veto al GNL ruso a enero de 2027, ya que el plan actual para diversificar el suministro de la UE (REPowerEU) apuntaba a los meses finales de ese año.