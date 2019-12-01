UE califica de "locas", declaraciones de Musk tras recibir multa de 140 mdd

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 10:19:42

Bruselas, Bélgica, a 8 de diciembre 2025.- La Comisión Europea (CE) calificó de “completamente locas”, las declaraciones del magnate sudafricano, Elon Musk, quien aseveró que la Unión Europea (UE) debería “ser abolida”.

"Eso forma parte de la libertad de expresión que nosotros cuidamos en la UE, y que permite incluso declaraciones completamente locas", declaró a la prensa la portavoz del gobierno comunitario, Paula Pinho.

Días atrás, la CE impuso a la red social X, una multa de 120 millones de euros (unos 140 millones de dólares) en aplicación de la ley sobre los servicios digitales (DSA).

El hombre más rico del mundo criticó la multa y a través de su plataforma declaró: "La UE debería ser abolida y los Estados (miembros) recobrar su soberanía".

Asimismo, el dueño de Tesla mostró su apoyo a un comentario de una usuaria, quien comparó a la UE con la Alemania Nazi.

Mientras tanto, el jefe de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio consideró que la multa es "un ataque contra todas las plataformas tecnológicas de Estados Unidos y el pueblo estadounidense por gobiernos extranjeros".