UE aprueba endurecimiento de políticas migratorias

UE aprueba endurecimiento de políticas migratorias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 11:18:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Bruselas, Bélgica, a 8 de diciembre 2025.- La Unión Europea (UE), aprobó un endurecimiento de sus normas migratorias que permitirán la creación de "centros de retorno" fuera del bloque, en un contexto de crecimiento de la derecha y la extrema derecha.

“Es realmente importante que transmitamos a los ciudadanos la sensación de que controlamos lo que está ocurriendo", subrayó este lunes el comisario europeo Magnus Brunner

Las medidas fueron presentadas en primera instancia por la Comisión Europea (CE), y buscan tener mayor severidad en el control de las llegadas y las expulsiones de migrantes.

Desde su sede en la ciudad de Bruselas, Bélgica, los ministros del Interior de los 27 Estados miembros dieron el primer paso para aprobarlas, pero antes de entrar en vigor deberán ser ratificadas por el Parlamento Europeo.

Entre otras de las propuestas que se contemplan se encuentran sanciones más severas contra quienes se nieguen a abandonar el territorio europeo, así como la posibilidad de enviar a los migrantes a países que no sean sus naciones de origen, pero que Europa considere "seguros".

Cabe mencionar que en 2025, se registró una disminución del 20 por ciento en las entradas irregulares a los territorios de la comunidad europea.

En contraparte, los gobiernos de España, Dinamarca y Francia mostraron su descontento con las medidas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ofrecen 100 mil pesos de recompensa por presunto homicida de Maritza Natalia
Alertan por aumento de robos en épocas decembrinas en la CDMX
Atrapado en aparatoso choque por alcance en la carretera a Bernal en Colón, Querétaro
Hallan cadáver en Zamora, Michoacán
Más información de la categoria
Ofrecen 100 mil pesos de recompensa por presunto homicida de Maritza Natalia
Récord histórico de empleo en México: Sheinbaum destaca más de 22.8 millones de empleos IMSS
Aumenta apoyo de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro; aquí te decimos cuánto pagarán
Ataque armado en Tepalcingo, Morelos, deja cinco personas sin vida al interior de auto calcinado; localizan 100 casquillos percutidos alrededor del vehículo
Comentarios