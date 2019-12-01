UE aprueba endurecimiento de políticas migratorias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 11:18:18

Bruselas, Bélgica, a 8 de diciembre 2025.- La Unión Europea (UE), aprobó un endurecimiento de sus normas migratorias que permitirán la creación de "centros de retorno" fuera del bloque, en un contexto de crecimiento de la derecha y la extrema derecha.

“Es realmente importante que transmitamos a los ciudadanos la sensación de que controlamos lo que está ocurriendo", subrayó este lunes el comisario europeo Magnus Brunner

Las medidas fueron presentadas en primera instancia por la Comisión Europea (CE), y buscan tener mayor severidad en el control de las llegadas y las expulsiones de migrantes.

Desde su sede en la ciudad de Bruselas, Bélgica, los ministros del Interior de los 27 Estados miembros dieron el primer paso para aprobarlas, pero antes de entrar en vigor deberán ser ratificadas por el Parlamento Europeo.

Entre otras de las propuestas que se contemplan se encuentran sanciones más severas contra quienes se nieguen a abandonar el territorio europeo, así como la posibilidad de enviar a los migrantes a países que no sean sus naciones de origen, pero que Europa considere "seguros".

Cabe mencionar que en 2025, se registró una disminución del 20 por ciento en las entradas irregulares a los territorios de la comunidad europea.

En contraparte, los gobiernos de España, Dinamarca y Francia mostraron su descontento con las medidas.