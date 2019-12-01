Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 22:58:52

Kiev, Ucrania, 26 de noviembre de 2026.- Ucrania anunció que este jueves 26 de noviembre recibió 250 cuerpos que Rusia aseguró pertenecen a soldados ucranianos, mientras que Moscú informó que recuperó 22 cuerpos de sus combatientes durante el mismo intercambio.

De acuerdo con el Cuartel General de Coordinación para el Trato de los Prisioneros de Guerra de Ucrania, los restos serán sometidos a los procedimientos necesarios de identificación por parte de expertos e investigadores, según informó el organismo a través de Telegram.

Asimismo, la inteligencia militar ucraniana estimó que, hasta octubre de 2026, más de 26 mil cuerpos y restos humanos habían sido repatriados a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

Finalmente, la entrega se realizó en el cruce fronterizo de Nova Guta, entre Ucrania y Bielorrusia, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).