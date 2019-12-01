Ucrania no entrará a la OTAN ni recuperará Crimea, asevera Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 08:32:42
Washington D. C., Estados Unidos, a 19 de agosto 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que Ucrania no recuperará Crimea ni entrará a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), tal y como ha exigido su homólogo, Volodimir Zelenski, para alcanzar un acuerdo de paz con Rusia.

De igual forma, Trump indicó que, de lograr un alto al fuego, Kiev podría  “volver a su vida anterior” y recuperaría mucho territorio ahora controlado por Moscú; además, dijo que obtendría “muchas garantías de seguridad”.

En ese sentido, en entrevista para el programa "Fox & Friends" de Fox News, el mandatario estadounidense señaló que todos esperan que el líder ruso, Vladimir Putin haga avances para  terminar con la guerra; sin embargo, comentó que, a pesar de que el presidente ruso “está cansado”, podría no estar de acuerdo con un tratado de paz.

"Para ser honesto, no creo que sea un problema (llegar a un acuerdo de paz). Creo que Putin está cansado. Creo que todos están cansados, pero nunca se sabe… Vamos a saber más sobre el presidente Putin en las próximas semanas... Es posible que no quiera llegar a un acuerdo", dijo el líder republicano.

