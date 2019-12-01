"Tuvimos una reunión muy buena, me pareció fantástica”: Asegura Trump, tras encuentro con Gustavo Petro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 20:23:51

Washington, Estados Unidos, a 3 de febrero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que sostuvo un encuentro positivo con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, con quien aseguró haber tenido una buena relación durante la reunión y avanzar en diversos temas, entre ellos posibles sanciones.

Aunque el mandatario estadounidense no precisó a qué tipo de medidas se refería, cabe recordar que en octubre Washington señaló a Petro y a miembros de su familia como personas vinculadas al tráfico de drogas, mientras que en septiembre retiró a Colombia la certificación como país aliado en la lucha contra el narcotráfico.

Trump señaló además que ambos gobiernos lograron acercar posturas en materia de combate al narcotráfico y destacó el tono del diálogo sostenido con el presidente colombiano.

“Trabajamos en ello (el narcotráfico) y nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien, y estamos trabajando en eso”, explicó el presidente estadounidense.

Asimismo, subrayó que el diálogo incluyó otros temas relevantes para la relación bilateral. “También estamos trabajando en otros asuntos, incluidas las sanciones. Y tuvimos una reunión muy buena, me pareció fantástica”, añadió.