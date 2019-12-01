Turquía cierra espacio aéreo y marítimo para Israel por ofensiva en Gaza; "Ningún otro país en el mundo ha tomado más medidas que Turquía en materia de sanciones contra Israel”

Ankara, Turquía, a 29 de agosto de 2025.- Este viernes, luego de que hace un año Turquía suspendió las relaciones comerciales bilaterales con Israel, se informó que han hecho un cierre en su espacio aéreo y marítimo con dicho país, esto en protesta por la ofensiva que mantienen en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre del 2023, donde han muerto más de 63 mil palestinos.

"Hemos cortado completamente nuestro comercio con Israel. No permitimos que los barcos turcos atraquen en puertos israelíes. No permitimos que los aviones israelíes entren en nuestro espacio aéreo, no permitiremos que los buques portacontenedores que transportan armas y municiones a Israel entren en nuestros puertos, ni que las aeronaves entren en nuestro espacio aéreo", afirmó Hakan Fidan, ministro de Exteriores turco.

"Ningún otro país en el mundo ha tomado más medidas que Turquía en materia de sanciones… implementado numerosas medidas diplomáticas, legales y comerciales" contra las autoridades israelíes", comento el ministro.

Esto sucede luego de que el país turco hace un año suspendiera las relaciones comerciales que mantenía con Israel, ya que exigían que este permitiera la entrada de ayuda humanitaria ininterrumpida, cosa que no ha sucedido hasta el día de hoy.