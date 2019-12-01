Trump ya no se reunirá con Xi Jinping; amenaza con aranceles masivos contra China

Washington D. C., Estados Unidos, a 10 de octubre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump declaró que no tiene motivos para reunirse con su homólogo de China, Xi Jinping y amenazó con un “incremento masivo” de aranceles para los productos chinos.

“No he hablado con el presidente Xi porque no había motivo para hacerlo. Fue una verdadera sorpresa, no solo para mí, sino para todos los líderes del mundo libre. Tenía previsto reunirme con el presidente Xi en dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivo para hacerlo”, apuntó el mandatario estadounidense.

“Una de las políticas que estamos calculando en este momento es un aumento masivo de los aranceles sobre los productos chinos que ingresan a Estados Unidos de América”, agregó el líder republicano.

Lo anterior, al considerar que el gigante asiático intenta “imponer controles de exportación” sobre las tierras raras, actos que consideró como hostiles en un mensaje en su plataforma Truth Social.

“(China) se está volviendo muy hostil y está enviando cartas a países de todo el mundo para anunciar que quiere imponer controles de exportaciones a todos los productos relacionados con tierras raras y a casi cualquier otra cosa que se les ocurra”, compartió en su red social.