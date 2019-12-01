Trump y Putin se reunirán de nuevo para negociar el fin de la guerra en Ucrania

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 14:09:33

Washington D. C., Estados Unidos, a 16 de octubre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que se reunirá de nueva cuenta con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para tratar el fin del conflicto bélico con Ucrania; sin embargo, no dio una fecha exacta.

Lo anterior lo dijo el mandatario estadounidense tras sostener una llamada con el líder ruso, un día antes de recibir en la Casa Blanca al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Cabe recordar que, a mediadoS de agosto, Trump y Putin se reunieron en Alaska, pero en esta ocasión se encontrarán en la ciudad de Budapest, capital de Hungría.

“El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra ignominiosa entre Rusia y Ucrania”, apuntó el jefe del Estado estadounidense.

Por otra parte, el líder republicano indicó que acordaron que la próxima semana se celebre “en un lugar por determinar” una reunión de asesores de alto nivel, en la que participará del lado estadounidense el secretario de Estado, Marco Rubio.