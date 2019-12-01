Trump y Petro sostienen llamada telefónica en medio de tensiones en Sudamérica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 08:18:30

Washington D. C., Estados Unidos, a 8 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homólogo de Colombia, Gustavo Petro sostuvieron una llamada telefónica por primera vez desde la guerra de declaraciones entre ambos y la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

Lo anterior fue confirmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que detalló que la conversación duró aproximadamente 40 minutos.

Por su parte, el mandatario colombiano dio un discurso en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, en el que dio algunos detalles de la conversación.

“En medio del debate de estos dos, tres días que se ha desatado, hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro”, manifestó el jefe de Estado.

“Políticos que son responsables de tener relaciones con el narcotráfico y de haber hecho trizas la paz” de Colombia, “engañaron a Trump” al vincular al mandatario colombiano con mafias para ponerlo en su contra y provocar una crisis con Estados Unidos, aseveró el presidente Petro.

“Pues esos mismos son los responsables de esta crisis, llamémosla diplomática por ahora, verbal, por ahora, que ha estallado entre Estados Unidos y Colombia”, subrayó.

Mientras tanto, Trump informó que contempla la posibilidad de reunirse con Petro en medio de las tensiones entre ambos Gobiernos.