Trump y Maduro sostienen llamada en medio de crisis en el Caribe, asegura NYT
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 11:47:09
Washington D. C., Estados Unidos, a 29 de noviembre 2025.- Donald Trump y Nicolás Maduro, presidentes de Estados Unidos y Venezuela, respectivamente, sostuvieron una llamada telefónica para explorar la posibilidad de un encuentro, de acuerdo con información del medio The New York Times (NYT).

Cabe mencionar que dicha comunicación se llevó a cabo mientras el país sudamericano permanece en alerta por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, cerca de sus costas.

Según el rotativo citado, el jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, crítico del mandatario venezolano, participó en la llamada, en la que finalmente ambos líderes no acordaron planes concretos para su encuentro.
De acuerdo con la pieza periodística, la conversación se desarrolló el día en el que el Departamento de Estado designó oficialmente como terrorista a un grupo que denomina Cartel de los Soles y que vincula con Maduro, aunque el líder chavista cree “es un invento”.

Cabe mencionar que, ni el Gobierno de Estados Unidos ni el de Venezuela han comentado hasta ahora de forma pública sobre la supuesta llamada, aunque tampoco han negado que haya ocurrido.

