Trump y Lula acuerdan reunirse en EEUU y Brasil, tras llamada telefónica

Trump y Lula acuerdan reunirse en EEUU y Brasil, tras llamada telefónica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 13:47:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 6 de octubre 2025.- Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva, presidentes de Estados Unidos y Brasil, respectivamente, acordaron reunirse “próximamente” en sus respectivos países, tras una llamada telefónica.

Lo anterior lo dio a conocer el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

"Esta mañana tuve una conversación telefónica muy interesante con el presidente Lula de Brasil. Hablamos de muchos temas, pero se centró principalmente en la economía y el comercio entre nuestros dos países", declaró el líder republicano.

Asimismo, el presidente Trump consideró que a sus países “les irá bien juntos”.

Mientras tanto, el mandatario brasileño dio a conocer que solicitó a su homólogo que elimine los aranceles punitivos contra la principal potencia latinoamericana.

Cabe señalar que, una parte importante de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos son objeto desde el 6 de agosto de un arancel de 50 por ciento.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae otra presunta implicada en homicidio de colaboradores de Clara Brugada
Intento de asalto a camioneta de valores termina en tiroteo, persecución y accidente, en León; hay 6 heridos
Por amenaza de explosivo desalojan Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM
Detienen en Panindícuaro, Michoacán, a sujeto en posesión de 40 kilos de estupefaciente
Más información de la categoria
La Cuarta Transformación solo le hace reverencia al pueblo de México: Claudia Sheinbaum
AMLO es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo: Claudia Sheinbaum
Desmiente Gobierno de Nuevo León suspensión de clases por triunfo de Aldo de Nigris en La Casa de Los Famosos México 2025; no es motivo de fiesta estatal
Por amenaza de explosivo desalojan Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM
Comentarios