Trump y Lula acuerdan reunirse en EEUU y Brasil, tras llamada telefónica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 13:47:58

Washington D. C., Estados Unidos, a 6 de octubre 2025.- Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva, presidentes de Estados Unidos y Brasil, respectivamente, acordaron reunirse “próximamente” en sus respectivos países, tras una llamada telefónica.

Lo anterior lo dio a conocer el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

"Esta mañana tuve una conversación telefónica muy interesante con el presidente Lula de Brasil. Hablamos de muchos temas, pero se centró principalmente en la economía y el comercio entre nuestros dos países", declaró el líder republicano.

Asimismo, el presidente Trump consideró que a sus países “les irá bien juntos”.

Mientras tanto, el mandatario brasileño dio a conocer que solicitó a su homólogo que elimine los aranceles punitivos contra la principal potencia latinoamericana.

Cabe señalar que, una parte importante de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos son objeto desde el 6 de agosto de un arancel de 50 por ciento.