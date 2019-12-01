Trump va por restringir atención médica específica para menores transgénero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 07:58:51

Washington D. C., Estados Unidos, a 31 de octubre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que busca restringir el acceso a atención médica específica para niños y jóvenes transgénero por medio de un nuevo reglamento del Departamento de Salud.

Dicha normativa, a la cual tuvo acceso la radio pública NPR, entraría en vigor en noviembre y pretende prohibir que los pacientes transgénero, menores de 18 años, reciban rembolso federal cuando sean atendidos bajo los principales programas de salud médica del país, según la emisora.

Esa medida pretende que los pacientes no puedan obtener tratamiento gratuito bajo el Programa de seguro Médico para Niños (Chip), que cubre a todos los estadounidenses con menos de 19 años.

Además, la NPR señaló que el reglamento prevé que a su vez los hospitales nacionales no recibirán recursos para brindar atención pediátrica de afirmación de género, es decir, que los menores no serán atendidos bajo un enfoque que priorice su identidad.

En ese sentido, un funcionario del Centro de servicios de Medicare y Medicaid dijo a la radio pública que las normas podrían estar listas para entrar en vigor en los próximos días.

En la actualidad 27 estados ya prohíben la atención pediátrica de afirmación de género y, desde su vuelta al poder, Trump ha iniciado una retórica y políticas contra las personas transgénero que incluyó una orden ejecutiva para prohibir el financiamiento de procedimientos de cambio de sexo en enero pasado.