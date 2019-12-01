Trump utilizará las fuerzas armadas de EEUU en contra de todas las organizaciones criminales que amenacen el país; afirmó Stephen Miller

Trump utilizará las fuerzas armadas de EEUU en contra de todas las organizaciones criminales que amenacen el país; afirmó Stephen Miller
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 22:22:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington, Estados Unidos, a 29 de agosto de 2025.- Este viernes, en una rueda de prensa, Stephen Miller, subjefe del gabinete de la Casa Blanca, informó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está decidido a usar las fuerzas armadas del país, para combatir y erradicar las organizaciones de narcótico, los cárteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras del hemisferio occidental. 

Respecto al tema del refuerzo naval estadounidense que se puso alrededor de Venezuela, Stephen Miller indicó que Trump desde que estaba en campaña, siempre fue claro en el tema de combatir y desmantelar las organizaciones ilícitas, como lo son los cárteles y organizaciones extranjeras que amenacen Estados Unidos, entendiendo que estas acciones que están sucediendo cerca de Venezuela, obedecen a los ideales de Trump. 

“No hay organización en este planeta responsable de más muertes de estadunidenses que los cárteles criminales, los narcotraficantes que operan en el hemisferio occidental”, aseguró.

“La misión de las fuerzas armadas de Estados Unidos incluye la defensa de la nación contra estas organizaciones terroristas extranjeras y cárteles criminales”, concluyó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Rescatan a dos adolescentes víctimas de trata en Quintana Roo; su compañera de escuela las reclutaba
Cae camión en un socavón de 10 metros de profundidad en CDMX
Ultiman a tiros a un joven dentro de su vivienda en Zamora, Michoacán 
Clausuran recicladora de PET en Morelia, Michoacán por carecer de permisos ambientales
Más información de la categoria
Incursiona Jalisco en la venta de bebés no nacidos: Embarazadas son asesinadas en la frontera y sus hijos vendidos en EEUU, denuncia periodista
Declara tribunal de EU que la mayoría de los aranceles impuestos por Trump son ilegales
Esmeralda FG: La tiktokera de Michoacán que presumía lujos y corridos y acabó asesinada con su esposo e hijos en Jalisco
Detienen a dos personas más en Mexicali, por la agresión al periodista Jorge Heras; suman 4 detenidos
Comentarios