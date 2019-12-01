Trump utilizará las fuerzas armadas de EEUU en contra de todas las organizaciones criminales que amenacen el país; afirmó Stephen Miller

Washington, Estados Unidos, a 29 de agosto de 2025.- Este viernes, en una rueda de prensa, Stephen Miller, subjefe del gabinete de la Casa Blanca, informó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está decidido a usar las fuerzas armadas del país, para combatir y erradicar las organizaciones de narcótico, los cárteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras del hemisferio occidental.

Respecto al tema del refuerzo naval estadounidense que se puso alrededor de Venezuela, Stephen Miller indicó que Trump desde que estaba en campaña, siempre fue claro en el tema de combatir y desmantelar las organizaciones ilícitas, como lo son los cárteles y organizaciones extranjeras que amenacen Estados Unidos, entendiendo que estas acciones que están sucediendo cerca de Venezuela, obedecen a los ideales de Trump.

“No hay organización en este planeta responsable de más muertes de estadunidenses que los cárteles criminales, los narcotraficantes que operan en el hemisferio occidental”, aseguró.

“La misión de las fuerzas armadas de Estados Unidos incluye la defensa de la nación contra estas organizaciones terroristas extranjeras y cárteles criminales”, concluyó.