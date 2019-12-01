Trump sugiere dosificar vacunas a niños para "reducir el autismo"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 08:15:31

Washington D. C., Estados Unidos, a 23 de septiembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump opinó que sería mejor dosificar las vacunas a los niños en cuatro o cinco etapas y no hacerlo “en una sola visita”, con el propósito de “reducir la incidencia del autismo”.

“Tienes un niño pequeño, un niño frágil, y le ponen un recipiente con 80 vacunas diferentes, supongo, 80 mezclas distintas, y se lo inyectan”, aseguró el mandatario estadounidense.

Según el líder republicano, la cantidad de vacunas que le aplicas a un bebé puede afectarlo y ayudar que desarrolle autismo, a pesar de que dicha relación no ha sido demostrada.

“Está claro que si las separas no hay problema, parece que cuando se mezclan puede haber un problema, así que no hay desventaja en darlas por separado. De hecho, piensan que es mejor, así que déjalas separadas”, declaró el presidente Trump.

Cabe señalar que el jefe del Departamento de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr. es un conocido antivacunas y previamente comentó que cree que existe una correlación entre las vacunas y el aumento de los registros de personas dentro del espectro autista.