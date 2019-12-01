Trump sorprende antes de la final: "Es difícil apostar contra Messi"

Trump sorprende antes de la final: "Es difícil apostar contra Messi"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 13:13:30
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East Rutherford, Nueva Jersey, 19 de julio de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó este domingo al MetLife Stadium para presenciar la final del torneo, donde fue cuestionado sobre sus favoritos para el encuentro.

Antes de ingresar al estadio, Trump destacó la calidad del futbolista argentino Lionel Messi y aseguró que resulta complicado apostar en su contra.

"El presidente de Argentina es buen amigo mío, ha hecho un gran trabajo. Pero lo que puedo decir es que es difícil apostar contra Messi", declaró ante medios de comunicación.

Las declaraciones del mandatario se dieron minutos antes del inicio del partido, en medio de la expectativa por el desenlace del campeonato y con la presencia de miles de aficionados en el inmueble.

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