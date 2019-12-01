Trump se atribuye operativo en el que fue abatido “El Mencho” y defiende designación de cárteles como terroristas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 22:07:37

Washington, D.C., Estados Unidos, a 24 de febrero de 2024.- El presidente de Estados Unidos afirmó durante su discurso del Estado de la Unión, ante el Congreso, que su gobierno logró capturar a uno de los líderes criminales más buscados y se atribuyó el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en Jalisco.

“Hemos capturado a uno de los jefes de cártel más siniestros de todos. Lo vieron ayer”, declaró el mandatario ante legisladores y funcionarios reunidos en el Capitolio.

En su mensaje, el presidente insistió en que amplias zonas de México están bajo el control de los cárteles del narcotráfico, argumento que utilizó para respaldar su política de seguridad y cooperación regional.

Asimismo, defendió su decisión de designar a los cárteles como organizaciones terroristas, medida que, según señaló, permitirá a su gobierno contar con mayores herramientas legales para combatir a estos grupos criminales.

Las declaraciones se producen en medio del debate sobre la estrategia bilateral de seguridad y el papel de Estados Unidos en el combate al narcotráfico en la región.