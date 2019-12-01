Trump retira protección del Servicio Secreto a Kamala Harris

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 08:49:58
Washington D. C., Estados Unidos, a 29 de agosto 2025.- El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró la protección del Servicio Secreto a la exvicepresidenta Kamala Harris, de acuerdo con información de varios medios locales como CNN y Fox News.

Según las cadenas mencionadas, un funcionario estadounidense admitió que no se ofreció una razón para explicar la eliminación del dispositivo de seguridad de la ex candidata presidencial por el Partido Demócrata.

Cabe mencionar que la decisión del mandatario estadounidense anula un memorando firmado por el expresidente Joe Biden que extendía la protección más allá del período estándar, por lo que la cobertura finalizará oficialmente el 1 de septiembre, tras notificarse la rescisión al Servicio Secreto.

Un alto funcionario de la Casa Blanca indicó que por regla general, los exvicepresidentes cuentan con un destacamento del Servicio Secreto durante seis meses después de dejar el cargo; sin embargo, el secretario de Seguridad Nacional tiene la capacidad de extender el periodo de protección temporal adicional si las condiciones así lo ameritan.

En ese sentido, un memorando publicado por el ex jefe de Estado, Biden, extendía el tiempo de protección hasta por un año extra; no obstante, la orden de Trump eliminó el mandato del demócrata.

Cabe mencionar que el Servicio Secreto dejará a Harris cuando se prepara para una gira de promoción de su próximo libro, “107 días”, que está prevista para finales de septiembre con paradas iniciales en Nueva York, Filadelfia y Los Ángeles.

