Trump reitera amenaza de duplicar aranceles a México si no detiene caravana migrante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 14:19:25

Washington D. C., Estados Unidos, a 16 de noviembre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su amenaza a México de duplicar los aranceles si no detienen a las caravanas migrantes que buscan llegar a territorio estadounidense.

“México los detendrá… si no los detienen, vamos a imponer fuertes aranceles a México”, declaró el líder republicano en un video compartido por Eric Daugherty, director de Contenido en el medio de comunicación Florida's Voice.

Cabe recordar que el pasado 12 de noviembre, el mandatario estadounidense lanzó la amenaza de duplicar inmediatamente las tarifas si el gobierno mexicano no frenaba el avance de una nueva caravana.

Al corte de esta edición el grupo denominado “Dios con Nosotros, el Señor nos Protege”, integrada por aproximadamente mil 200 personas, reanudó su recorrido desde Escuintla, Chiapas, con la intención de avanzar unos 30 kilómetros.

La caravana está integrada por familias, niños, jóvenes y adultos mayores de distintas nacionalidades, la mayoría originarios de Sudamérica.