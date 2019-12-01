Trump reitera amenaza de duplicar aranceles a México si no detiene caravana migrante

Trump reitera amenaza de duplicar aranceles a México si no detiene caravana migrante
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 14:19:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 16 de noviembre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su amenaza a México de duplicar los aranceles si no detienen a las caravanas migrantes que buscan llegar a territorio estadounidense.

“México los detendrá… si no los detienen, vamos a imponer fuertes aranceles a México”, declaró el líder republicano en un video compartido por Eric Daugherty, director de Contenido en el medio de comunicación Florida's Voice.

Cabe recordar que el pasado 12 de noviembre, el mandatario estadounidense lanzó la amenaza de duplicar inmediatamente las tarifas si el gobierno mexicano no frenaba el avance de una nueva caravana.

Al corte de esta edición el grupo denominado “Dios con Nosotros, el Señor nos Protege”, integrada por aproximadamente mil 200 personas, reanudó su recorrido desde Escuintla, Chiapas, con la intención de avanzar unos 30 kilómetros.

La caravana está integrada por familias, niños, jóvenes y adultos mayores de distintas nacionalidades, la mayoría originarios de Sudamérica.

Más información de la categoria
La SSP garantiza tranquilidad en este Buen Fin con vigilancia reforzada en zonas bancarias y comerciales
Militares decomisan casi dos toneladas estupefacientes en Nayarit; estaría ligada a grupo de Jalisco
Ni un paso atrás en Sinaloa: Harfuch y Trevilla refuerzan la seguridad con 22,667 efectivos; desmienten retirada militar de Mazatlán
A proceso las 20 personas detenidas junto con el "R2"
Más información de la categoria
Militares decomisan casi dos toneladas estupefacientes en Nayarit; estaría ligada a grupo de Jalisco
Ni un paso atrás en Sinaloa: Harfuch y Trevilla refuerzan la seguridad con 22,667 efectivos; desmienten retirada militar de Mazatlán
Eréndira Castellanos encabeza preferencias y destaca en crecimiento: INDES
Frente frío 6 provocará lluvias intensas en varias partes del país