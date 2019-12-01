Trump registra su peor nivel de aprobación y crece la ventaja demócrata rumbo a las elecciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 20:56:50

Washington, Estados Unidos, a 21 de octubre de 2026.- La inconformidad de los estadounidenses con el costo de vida y el encarecimiento de los combustibles representa un desafío político para Donald Trump, cuya aprobación cayó a 31 por ciento, el nivel más bajo registrado durante sus dos periodos presidenciales, de acuerdo con una encuesta de Reuters e Ipsos.

El sondeo, realizado entre mil 679 adultos, incluidos mil 279 votantes registrados, mostró que el respaldo al mandatario disminuyó un punto porcentual respecto a la medición de dos semanas antes.

Entre los principales factores de descontento se encuentran los elevados precios de la gasolina, que promedian 4.37 dólares por galón, así como las repercusiones económicas del conflicto militar con Irán, que ha afectado el suministro internacional de petróleo.

El panorama también refleja dificultades para el Partido Republicano de cara a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre. Ante la pregunta sobre qué partido apoyarían para el Congreso si los comicios se realizaran en ese momento, 47 por ciento de los votantes registrados se inclinó por los demócratas, frente a 35 por ciento que respaldó a los republicanos.

La diferencia de 12 puntos porcentuales representa la mayor ventaja demócrata registrada en el actual ciclo electoral y abre la posibilidad de que el partido opositor dispute el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

Una eventual pérdida de la mayoría republicana en cualquiera de las dos cámaras podría dificultar la implementación de la agenda de Trump durante los últimos dos años de su administración.

Los resultados corresponden a una encuesta en línea con un margen de error de dos puntos porcentuales para el total de participantes y de tres puntos para los votantes registrados, por lo que el escenario electoral todavía dependerá del comportamiento de los votantes en cada estado y distrito.