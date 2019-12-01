Trump recomienda a empresas no pedir reembolso de aranceles: “sería brillante”, asegura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 14:18:40

Washington D. C., Estados Unidos, a 21 de abril 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó a las empresas que no soliciten el reembolso de su dinero cobrado en aranceles por su Administración.

Ene se sentido, el mandatario estadounidense aseguró que “sería una decisión brillante” de las compañías no iniciar el proceso de reembolso de las tarifas cobradas por el gobierno federal, las cuales fueron anuladas y clasificadas como ilegales por la Corte Suprema del país.

Lo anterior lo mencionó en entrevista con la cadena CNBC, en la cual habló del proceso de devolución de unos 166 mil millones de dólares que el Servicio de Aduanas estadounidense puso en marcha el pasado 20 de abril.

En ese sentido, comentó que aún hay empresas como los gigantes Amazon y Apple, que aún no solicitan que se les regresen los recursos.

“De hecho, si no lo hacen, es porque me conocen muy bien (….) Si no lo hacen, los recordaré”, indicó el líder republicano.

Durante la entrevista, el jefe de Estado lamentó que el Máximo Tribunal de EEUU no estipulará explícitamente que no se tenían que devolver los aranceles recaudados.

“Así que no estoy contento con la Corte Suprema, tengo que ser honesto”, reiteró el presidente Trump.