Trump planea reunión con su Gabinete para discutir posibles acciones en Irán, afirma The Wall Street Journal

Trump planea reunión con su Gabinete para discutir posibles acciones en Irán, afirma The Wall Street Journal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 11:18:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 12 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea una reunión con los miembros de su Gabinete legal, para explorar posibles acciones de su gobierno ante las situación en Irán, según información de The Wall Street Journal (WSJ).

El encuentro se llevaría a cabo el próximo 13 de enero, y sería la primera “discusión formal” del mandatario estadounidense con sus altos funcionarios.

En la reunión estarían presentes a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, indica el diario, que cita fuentes gubernamentales.

En la discusión se abordará la posibilidad de ejercer acciones como “potenciar fuentes ‘online’ contra el Gobierno, desplegar ciberarmas secretas contra sitios (web) del Ejército iraní y civiles, imponer más sanciones al régimen y bombardeos militares”, agregó el periódico.

Por otra parte, el diario digital Politico señala que no se espera que Trump tome una decisión final en la reunión.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Pipa de gas se estrella contra poste en la CDMX tras quedarse sin frenos
Presuntos responsables de privar de la vida a una mujer en Morelia, Michoacán, son vinculados a proceso
Investiga la FGR en Michoacán, obstucción de servicios públicos en Tepalcatepec
Informa la SSP Michoacán avances en la estrategia contra la extorsión con decomiso de tragamonedas en Morelia, Uruapan y Apatzingán
Más información de la categoria
Pipa de gas se estrella contra poste en la CDMX tras quedarse sin frenos
Motociclista pierde la vida en accidente en prolongación Bernardo Quintana de Querétaro
Trump se autoproclama "presidente en funciones de Venezuela"
Captan en video abuso policial en García, Nuevo León; golpean a un ciclista
Comentarios