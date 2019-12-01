Trump planea reunión con su Gabinete para discutir posibles acciones en Irán, afirma The Wall Street Journal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 11:18:40

Washington D. C., Estados Unidos, a 12 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea una reunión con los miembros de su Gabinete legal, para explorar posibles acciones de su gobierno ante las situación en Irán, según información de The Wall Street Journal (WSJ).

El encuentro se llevaría a cabo el próximo 13 de enero, y sería la primera “discusión formal” del mandatario estadounidense con sus altos funcionarios.

En la reunión estarían presentes a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, indica el diario, que cita fuentes gubernamentales.

En la discusión se abordará la posibilidad de ejercer acciones como “potenciar fuentes ‘online’ contra el Gobierno, desplegar ciberarmas secretas contra sitios (web) del Ejército iraní y civiles, imponer más sanciones al régimen y bombardeos militares”, agregó el periódico.

Por otra parte, el diario digital Politico señala que no se espera que Trump tome una decisión final en la reunión.