Trump planea invocar la Ley de Insurrección para reprimir protestas contra redadas

Washington D. C., Estados Unidos, a 7 de octubre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump indicó que planea invocar la Ley de Insurrección de 1807 para invocar al Ejército y que reprima las protestas que se han presentado en los últimos días contra su política migratoria.

Durante un evento en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense refirió que aún no utiliza dicha legislación; sin embargo, aseguró que de ser necesario lo hará, al recordar las protestas en la ciudad de Portland, Oregón, la cual consideró “está en llamas”.

La o Ley de Insurrección de 1807 es una amalgama de distintos estatutos promulgados por el Congreso entre 1792 y 1871, según subraya el Centro Brennan para la Justicia.

La normativa está diseñada para ser aplicada en crisis que superen la capacidad de respuesta de las autoridades civiles, pero, según el Centro Brennan, su uso no está claramente definido ni limitado, lo que otorga a los presidentes un poder considerable para estipular cuándo y dónde desplegar las fuerzas militares dentro del país.

Cabe señalar que, la última vez que se hizo uso de la Ley de Insurrección fue en 1992, bajo el mandato de George H.W. Bush (1989-1993), cuando California solicitó al entonces mandatario republicano esa ayuda militar en respuesta a los disturbios civiles registrados en Los Ángeles tras la absolución de cuatro policías blancos acusados de golpear a un conductor afroamericano.