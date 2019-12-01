Trump planea enviar cheques por "rembolso arancelario" a ciudadanos de EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 08:00:41

Washington D. C., Estados Unidos, a 27 de agosto 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la idea de enviar cheques de “rembolso arancelario” a los ciudadanos del país, con el dinero que ingresa de las nuevas cargas aduaneras impuestas desde su regreso a la Casa Blanca.

“Primero queremos pagar deuda (pública) pero existe una posibilidad de que tomemos una parte y generemos dividendos”, dijo el mandatario estadounidense.

En ese sentido, el líder republicano comentó que la posibilidad de entregar estos cheques sería una forma de “entregar beneficios” a personas que han pagado impuestos y criticó a las administraciones anteriores por su “mal liderazgo” en cuanto a este tema.

Cabe recordar que la semana pasada, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró en entrevista para CNBC, que los ingresos provenientes de los aranceles de importación serán destinados principalmente al pago de la deuda nacional de Estados Unidos.

Según el funcionario estadounidense, su país ha recaudado, hasta julio, 100 mil millones de dólares desde abril, cuando empezaron a entrar en vigor los primeros gravámenes.