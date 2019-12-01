Trump planea construir un "arco del triunfo" por el 250 Aniversario de la Independencia de EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 12:47:36

Washington D. C., Estados Unidos, a 16 de octubre 2025.- El presidente Donald Trump declaró que planea construir un arco del triunfo en una de las entradas a Washington D.C., en conmemoración del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, los cuales se celebrarán el 4 de julio de 2026.

Lo anterior lo dio a conocer durante una cena de gala en la Casa Blanca con donantes que financian la construcción de un nuevo salón de baile en la residencia.

Según los planes del mandatario estadounidense, el arco del triunfo estaría ubicado cerca del Monumento a Lincoln, en el extremo opuesto del puente de Arlington, que sirve como entrada a la capital del país desde Virginia.

En el evento, el líder republicano presentó tres maquetas de distintos tamaños y aseguró que su favorita es la más grande, coronada por una escultura de la diosa romana de la Libertad.