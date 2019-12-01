Trump pide indulto para Netanyahu en su juicio por corrupción

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 08:51:45

Jerusalén, Israel, a 13 de octubre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump pidió a su homólogo israelí, Isaac Herzog, que indulte al primer ministro de su país, Benjamín Netanyahu, en su juicio por corrupción.

Lo anterior lo solicitó durante su visita al Parlamento israelí, conocido como el Knéset, como parte de su viaje en el marco de la firma del acuerdo de paz entre el Estado judío y Hámas.

Cabe mencionar que el premier tiene tres causas judiciales abiertas: los casos mil y 2 mil, por fraude y abuso de confianza, y el 4 mil, por soborno, fraude y abuso de confianza.

En relación al juicio mil, el mandatario estadounidense dijo “¿A quién le importan unos cigarros y champán?", ya que en dicho caso se le acusa a Netanyahu de recibir costosos regalos lujosos (entre los que figuran puros y champán) del empresario Arnon Milchan entre 2007 y 2016, a cambio de favores relacionados con intereses comerciales y la obtención de visados.

Además, el líder republicano aseguró que el primer ministro es “un buen hombre”, y admitió que esta solicitud a Herzog no figuraba en su discurso, pero consideró que "tiene mucho sentido" hacer la petición.