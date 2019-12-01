Trump ofrece garantías a largo plazo a petroleras de todo el mundo para que inviertan en Venezuela

Washington D. C., Estados Unidos, a 10 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con los directivos de las más grandes petroleras del mundo, a quienes les ofreció “protección y seguridad del gobierno” a largo plazo para que inviertan en Venezuela.

El mandatario estadounidense comentó que el plan principal es que las petroleras nacionales inviertan “al menos 100 mil millones de dólares de su propio capital, no del dinero del gobierno”, para revitalizar las infraestructuras en el país caribeño y, con el tiempo, aumentar la producción de petróleo.

En ese sentido, el director de operaciones (CEO) de ExxonMobil, Darren Woods, apuntó durante su intervención en el encuentro en la Casa Blanca que son necesarios “cambios significativos” en la situación de la nación venezolana para que su compañía pueda invertir en ese territorio.

“Si analizamos las estructuras y marcos legales y comerciales vigentes hoy en Venezuela, resulta un país poco atractivo para la inversión, por lo que se deben realizar cambios significativos en esos marcos comerciales y en el sistema legal”, expresó el directivo.

Por el contrario, la compañía española, Repsol, que ya cuenta con presencia en el país y es la responsable de la producción del 50 por ciento de la energía eléctrica de venezuela, señaló que están dispuestos a invertir “con fuerza” para multiplicar su producción de crudo.

“Estamos listos para invertir más en Venezuela. Hoy producimos 45 mil barriles diarios, en total, y estamos listos para triplicar esta cifra en los próximos tres años, invirtiendo con fuerza en el país”, dijo Josu Jon Imaz, consejero delegado de la firma.

Por otra parte, el mandatario estadounidense invitó a China y Rusia a comprar todo el crudo venezolano gestionado por Washington “que necesiten” y defendió que su Administración tome control de las ventas de petróleo del país suramericano porque de lo contrario Moscú y Pekín lo hubieran hecho primero.