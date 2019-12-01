Trump invita a Sheinbaum a que regrese a Washington D. C. para una nueva reunión 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 08:19:22
Washington D. C., Estados Unidos, a 6 de diciembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump invitó a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, a que regrese a Washington para mantener otra reunión tras su primer encuentro en persona previo al sorteo del Mundial 2026.

“Sí, me invitó también a que viniera a Washington nuevamente, y ya acordaremos una fecha”, dijo la jefa del Ejecutivo federal.

Lo anterior lo dio a conocer la mandataria mexicana a través de un mensaje en sus redes sociales, durante su gira por la capital de EEUU.

Además, la gobernante ofreció declaraciones a la salida de un encuentro con la comunidad mexicana en Estados Unidos, que tuvo lugar en el Instituto Cultural Mexicano de Washington después de la ceremonia de la FIFA.

La presidenta Sheinbaum fue recibida en la puerta del instituto por gente con banderas y pancartas, además de un grupo de música mariachi.

