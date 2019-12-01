Trump firma acuerdo sobre superinteligencia y documento oficial exhibe error ortográfico

Trump firma acuerdo sobre superinteligencia y documento oficial exhibe error ortográfico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 21:46:40
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Washington, Estados Unidos, a 30 de septiembre de 2026.- Un error en la escritura del nombre de Estados Unidos quedó expuesto en el documento que el presidente Donald Trump firmó para impulsar un nuevo acuerdo relacionado con el desarrollo de la inteligencia artificial.

El mandatario estadounidense estampó su firma en una Orden Ejecutiva mediante la cual se plantea sustituir el término “Inteligencia Artificial” por “Superinteligencia” en las comunicaciones y documentos de las agencias federales.

Sin embargo, el documento difundido por la Casa Blanca y por el propio Trump en redes sociales contiene una equivocación visible: en lugar de aparecer “United States”, se lee “Unites States”, justo debajo de la firma presidencial.

El acuerdo también cuenta con las firmas de figuras destacadas de la industria tecnológica, entre ellas Sundar Pichai, de Google; Dario Amodei, de Anthropic; Mark Zuckerberg, de Meta; Greg Brockman, de OpenAI; Jensen Huang, de Nvidia, y Elon Musk, de xAI.

De acuerdo con el documento, las dependencias federales deberán comenzar a utilizar la nueva denominación en sus comunicaciones, informes e interacciones públicas. No obstante, la definición técnica vigente de la inteligencia artificial se mantendrá de manera temporal.

La Oficina de Política de Ciencia y Tecnología tendrá un plazo de 60 días para elaborar una propuesta legislativa que establezca una nueva definición formal y posteriormente sea presentada ante el Congreso.

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