Trump discutirá situación con Venezuela en reunión con asesores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 13:48:51

Washington D. C., Estados Unidos, a 1 de diciembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump discutirá con sus asesores los pasos a seguir en relación a la situación con Venezuela, según información de medios estadounidenses.

El encuentro se desarrollará en la Oficina Oval de la Casa Blanca, de acuerdo con fuentes anónimas citadas por la cadena CNN; además, detallaron que se espera la asistencia de los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

La junta se llevará a cabo en medio de la tensión entre la nación norteamericana y la sudamericana, derivada del despliegue militar de Washington en el Caribe y su creciente presión sobre Caracas.

Así como de la advertencia de las autoridades aéreas a aerolíneas para que tengan cuidado al sobrevolar el espacio aéreo venezolano, lo que llevó a varias empresas de transporte a cancelar sus vuelos hacia la capital venezolana.

Cabe señalar que previamente, el mandatario estadounidense confirmó que sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, aunque no dio detalles de la comunicación.